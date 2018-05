Roma, 17 mag. - "Profondo dolore per la morte di Angelo Fuggiano. Non doveva accadere. Di lavoro non si può e non si deve morire. A Taranto come dovunque. Mi auguro che siano accertate immediatamente la dinamica di questo incidente mortale e che siano perseguiti i responsabili. Alla famiglia il mio abbraccio". Così la ViceMinistro Teresa Bellanova dopo aver appreso la notizia della morte di Angelo Fuggiano, impiegato in una delle aziende dell`appalto Ilva.