Libia, Sarraj: serve soluzione pacifica per la città di Derna -2

Roma, 17 mag. - "Stiamo seguendo con grande preoccupazione le notizie di bombardamenti aerei e operazioni militari nella città di Derna - ha detto Sarraj in un comunicato diffuso la scorsa notte e riportato oggi dal quotidiano al Wasat - abbiamo già sollecitato il ripristino della calma e la fine delle sofferenze per i cittadini con la revoca dell'assedio di Derna e la fine delle operazioni di combattimento, degli omicidi e della distruzione".

Da parte sua, il portavoce delle forze di Haftar, il generale Ahmad Mismari, ha detto in conferenza stampa a Bengasi che "le forze armate stanno combattendo al Qaida a Derna" e che "i gruppi che controllano la città non riconoscono nessuna delle autorità politiche in Libia".