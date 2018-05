M5S: dubbi su Lombardia Mobilità, non sia una nuova Trenord

Milano, 17 mag. - "La costituzione della nuova società partecipata da Anas e Regione (tramite Infrastrutture Lombarde) per la gestione di circa 2.135 km di rete stradale è al centro di un'interrogazione presentata in Regione Lombardia dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Nicola Di Marco".

"Maroni dichiarava che la nuova società sarebbe stata operativa dal prossimo 30 giugno" ha continuato Di Marco, aggiungendo che "non si conosce ancora la governance, il management e i piani di sviluppo futuri". "L`attribuzione della quota di maggioranza del 51% ad Anas, se confermata, sarebbe in contrasto con il sì dei lombardi al referendum sull'autonomia" ha proseguito il consigliere pentastellato, e da qui la richiesta alla Giunta Regionale e a Fontana per sapere "quale modello di governance è stato individuato", se "l`attribuzione della quota di maggioranza ad Anas non possa pregiudicare l`attribuzione di ruoli strategici e gestionali in modo equilibrato e rispettoso delle esigenze del territorio lombardo", e di informare il Consiglio regionale "sulle tempistiche dettagliate relative alla piena operatività della società ed il cronoprogramma degli interventi che vedranno coinvolta Lombardia Mobilità".