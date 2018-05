Facebook, Zuckerberg all'Europarlamento il 22 maggio

Roma, 17 mag. - Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Facebook, sarà all'Europarlamento il 22 maggio prossimo, alle 17:45 per incontrare la Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo e fornire chiarimenti in merito ai dati utilizzati dalla società Cambridge Analytica. Lo riferiscono fonti europee. Dopo l'incontro, il presidente Antonio Tajani informerà la stampa.

La società britannica Cambridge Analytica ha lavorato per la campagna elettorale di Donald Trump e per altri repubblicani: nel corso delle elezioni presidenziali del 2016 ha raccolto i dati di 87 milioni di iscritti a Facebook, usandoli per fare pubblicità politiche mirate a favore di Trump.