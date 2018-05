Iraq, media: trattative premier Abadi-al Sadr per nuovo governo

Roma, 17 mag. - Il premier iracheno uscente Haider Abadi ha avuto una "serie di incontri" con il leader religioso sciita Muqatda al Sadr, - arrivato con la sua lista al primo posto nelle elezioni parlamentari tenute lo scorso 12 maggio proprio davanti ad una coalizione guidata da Abadi - nel tentativo di formare il nuovo esecutivo del Paese. Lo riferisce oggi al Hayat, quotidiano panarabo di proprietà saudita.

"Abadi sta tenendo una serie di contatti con al Sadr, vincitore delle elezioni, al fine di formare il più grande raggruppamento (in parlamento al Sadr ha ottenuto 55 seggi e al Abadi 51 su 329 totali) dopo aver coordinato con forze curde e sunnite per includerle in questa alleanza", hanno detto le fonti del giornale edito a Londra.