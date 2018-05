Boldrini: presentata proposta di legge contro omofobia

Roma, 17 mag. - "Il primo giorno della legislatura ho presentato una legge per il contrasto all'omofobia alla transfobia e alle altre discriminazioni sessuali. Dovrà essere la nostra bandiera e per farla approvare ci dovremo battere non solo in Parlamento, ma anche nelle piazze e sulla rete". Lo annuncia su Twitter Laura Boldrini, deputata di Leu.

"Le cronache - aggiunge in una nota - ci raccontano quotidianamente di episodi di intolleranza legati all`orientamento sessuale. Accadono a scuola come al lavoro, nello sport e nei luoghi di socializzazione, al nord come al sud, in qualsiasi ambiente e classe sociale. Ma accadono, purtroppo, anche in famiglia. Ogni giorno, denuncia ArciGay, ragazze e ragazzi vengono maltrattati, disconosciuti e allontanati da chi dovrebbe, invece, amarli e proteggerli. Per tutti questi motivi il primo giorno della legislatura ho presentato una proposta di legge per il contrasto all`omofobia, alla transfobia e alle altre discriminazioni in base all`identità sessuale. Dovrà essere la nostra bandiera e per farla approvare ci dovremo battere non solo in Parlamento, ma anche nelle piazze e sulla rete. Lo dobbiamo ai ragazzi e alle ragazze che hanno raccontato le loro storie ma anche a chi non ha avuto il coraggio di farlo e vive il loro stesso disagio".