Castelli (M5s): premier? Chiunque sia sarà portavoce programma

Roma, 17 mag. - "Di Maio premier? Non sono nel tavolo delle trattative dei nomi. Di Maio e Salvini sceglieranno la persona politica più giusta per portare avanti, per fare il portavoce di questo programma, di questo lavoro". Così Laura Castelli (M5S), a Radio anch`io su Radio 1 Rai.

"Mercati spaventati? Si è trattato di una fuga di notizie molto sbagliata. Ciò che era appuntato in quel documento, che non era una bozza, non è parte del contratto", ha aggiunto.

"Sul tema europeo - ha concluso - vogliamo aprire un dialogo serio e costruttivo. Il nostro programma è molto più credibile di quanto fatto dal governo precedente. E le coperture ci sono".