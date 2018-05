Pd, Richetti: ok Martina traghettatore se non sarà candidato

Roma, 17 mag. - "Pare che il vero nodo della discussione sia quando fare un Congresso e non c'è bisogno di posizionarsi tra renziani e anti renziani per vedere che è un elemento indispensabile nel riposizionamento del Pd, nell'elaborazione del profilo di partito, nella definizione di alcuni temi chiave nella nostra proposta politica. Non può essere oggetto di divisione che si faccia a ottobre, novembre o febbraio". Così a Sky TG24 Mattina il responsabile della comunicazione del Pd Matteo Richetti, parlando della discussione interna al suo partito per la realizzazione di un nuovo congresso.

"Si chiariscano - ha proseguito - questi due aspetti: il congresso serve e lo si fissa. Martina può essere il traghettatore di questo partito se non sarà candidato al congresso. L'idea è che la safety car garantisce che quando la corsa riprende lei in corsa non ci sia, altrimenti è prima per definizione".

Per Richetti "mai come in questo momento c`è bisogno del Pd e mai come in questo momento il Pd non è pronto a questa risposta. Questo tema non risponde a una data o al mese del congresso o auna persona che si candida, risponde a un progetto politico".