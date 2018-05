Richetti (Pd): tra M5s e Lega operazione di potere

Roma, 17 mag. -"Sulle questioni più delicate, più difficilmente realizzabili, stanno annacquando un po' i contenuti della proposta. Si parla di aliquote fisse invece che la flat tax, e mi chiedo, rispetto alla situazione attuale, cosa cambi sulla fiscalità. Si parla di un reddito di cittadinanza che non si realizza fino a quando non c'è la riforma per i centri per l'impiego. Mi pare che gradualmente ci sia la consapevolezza che tutto ciò che si era promesso costituisce indebitamento importante e quindi si alleggerisce, e ciò che può diventare bandiera viene messo come contenuto principale. È una feroce operazione di potere, questo è evidente". Lo ha detto a Sky TG24 Mattina il responsabile della comunicazione del Pd Matteo Richetti, in merito all`accordo di governo tra M5S e Lega.

Rispondendo alla domanda se il Pd abbia fatto bene a interrompere il dialogo con il M5s per la formazione di un nuovo esecutivo, Richetti ha spiegato: "La discussione di questi giorni sembra sempre più una discussione tra aziende che devono costruire un piano industriale e non una discussione tra forze politiche che devono condividere un'alleanza su valori e proposte. Anche questo è un elemento che allontana la nostra parabola politica, che spero sia di ripresa al più presto, da quello che stiamo vedendo".