Gasparri: benevolenza Fi per italiani non per governi grillini

Roma, 17 mag. - "Ho sostenuto già in queste settimane che Forza Italia, fermo restando il ruolo responsabile e propositivo che è tipico del nostro partito, non può che votare decisamente no all'ipotizzato e nascente governo a trazione grillina. Mi fa piacere che questa posizione si stia affermando come leggo dalle dichiarazioni di autorevoli colleghi in queste ore. La nostra benevolenza è per gli italiani, non per chi fa annunci senza fondamento e su certe materie propone un governo che marcia nella direzione opposta a quella indicata dal centrodestra agli elettori". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia.