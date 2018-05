Roma, 17 mag. - "La bozza di contratto Lega-M5s pubblicata dall`Huffington Post è molto lontana dall`essere un programma di governo utile per l`Italia". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a 'Radio Anch`io', su Rai Radio1.

"Detto questo, noi non abbiamo pregiudizi, non facciamo il tifo per il fallimento e mettiamo sempre l`Italia al primo posto", ha aggiunto.