Usa, tragedia sventata in scuola: studente spara, agente lo blocca

Roma, 17 mag. - Tragedia sventata in una scuola superiore dell'Illinois, negli Usa: un agente di polizia in servizio presso un istituto di Dixon ha aperto il fuoco contro un ex studente che aveva sparato alcuni colpi, poi lo ha arrestato.

Secondo una prima ricostruzione, Matthew A. Milby, un ragazzo diciannovenne, avrebbe sparato durante i preparativi della cerimonia per la consegna dei diplomi come gesto di vendetta, ma questa versione dei fatti non è stata poi confermata.

Allertato dall'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco, riferisce la Cnn, il poliziotto, Mark Dallas, ha intercettato il giovane e, a sua volta, ha sparato, ferendolo. Il giovane è stato ricoverato in ospedale ma non versa in condizioni particolarmente gravi.