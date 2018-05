Terremoto, Pezzopane (Pd): Lega e M5s tergiversano

Roma, 17 mag. - "Si è svolto un utile incontro dei parlamentari del Pd delle aree terremotate con il sottosegretario alla ricostruzione e commissario per il terremoto 2016 Paola De Micheli per stringere su alcune emergenze delle aree terremotate sia del 2016/2017 che del 2009". Lo dichiara la deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane.

"Lega e M5S continuano a giocare con l`Italia, dicono che stanno scrivendo la storia - afferma Pezzopane - ma alle popolazioni terremotate servono norme urgenti, non rinviabili. Il 31 maggio ci sono delle scadenze su tasse ed emergenze e bisogna subito intervenire per le proroghe. E` urgente varare un decreto legge, questa è la richiesta che ho ribadito a Paola De Micheli, che proroghi lo stato di emergenza e che dia continuità alle misure di carattere fiscale, economico e sociale. In particolare, per il terremoto 2016/2017 è urgente la proroga della busta paga pesante, con l`ampliamento dei tempi di restituzione almeno in 60 mesi; la proroga della sospensione dei mutui, delle utenze, la prosecuzione delle misure di sostegno al reddito (cassa in deroga) e quelle per regolarizzare le soluzioni abitative temporanee. Al fine di accelerare l`opera di ricostruzione - continua la deputata democratica -, va presa inoltre una decisione coraggiosa, con l`abolizione della doppia conformità, oltre a interventi mirati a correggere le difformità gravi riscontrate in questa prima fase di ricostruzione".

"Quanto al terremoto del 2009 - conclude - ho chiesto a Paola De Micheli di inserire in un necessario ed urgente decreto la norma per fermare definitivamente la richiesta della Ue di restituzione delle tasse alle imprese a cui erano state sospese con legge dello Stato italiano nel 2009 così come richiesto da Regione Abruzzo, Comuni e categorie produttive. Questo governo o quello nascente devono rispettare le popolazioni e produrre un decreto entro il 31 maggio".