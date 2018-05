Governo, Calenda: deriva pericolosa, Pd organizzi mobilitazione

Roma, 17 mag. - "Il Pd dovrebbe immediatamente smetterla di parlare di renziani e antirenziani... Dovremmo cancellare l`assemblea, dovremmo evitare altri dibattiti ombelicali, e organizzare subito una mobilitazione delle forze sociali del Paese per difendere la collocazione europea dell`Italia". Lo afferrma il ministro dello Sviluppo, Carlo Calenda, in una intervista a 'Il Foglio'.

"Qui - aggiunge - siamo oltre la differenza tra programmi politici. Lega e Cinque stelle sono usciti allo scoperto con un programma che nega alla radice la collocazione internazionale dell`Italia, un progetto che stravolge il funzionamento delle istituzioni democratiche. Stiamo parlando della storia e dei valori del nostro paese. Per questo dico che dobbiamo farci forza attiva per mobilitare i partiti, anche gli altri, e poi le forze economiche, produttive e sindacali. L`argine a questa deriva pericolosissima deve arrivare dall`interno del paese, non da fuori. Dobbiamo reagire noi. Adesso".

La bozza del contratto, dice ancora Calenda, "dimostra che loro sono disposti a uno scontro frontale con l`Unione e persino a ipotizzare la nostra uscita dalla moneta unica. E inoltre rivela un grado di impreparazione mai visto prima. Da provocare i brividi".

"Lo spread - conclude Calenda - è già salito con le prime pillole del loro programma. Bisogna stare molto, molto attenti. Per questo dico che il Pd, anziché discutere del congresso e delle primarie, deve capire che siamo di fronte a una situazione emergenziale".