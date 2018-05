Borsa, Europa cauta in avvio Dax -0,02%, Milano accelera +1,01%

Roma, 17 mag. - Scambi mattutini deboli sulle Borse europee, zavorrate dal persistere di volatilità sulla situazione politica in Italia. Dopo il pesante calo accusato ieri, oggi è invece la Borsa di Milano a segnare la performance più forte, con un parziale rimbalzo dell'1,01 per cento dell'indice Ftse-Mib. Lo spread tra Btp decennali e Bund della Germania segna una limatura a 146 punti base. Francoforte mostra una marginale flessione, meno 0,02 per cento del Dax, a Parigi il Cac40 sale dello 0,17 per cento e Londra segna un più 0,02 per cento.

L'euro segna moderati recuperi a 1,1804 dollari dopo un nuovo minimi da 5 mesi ieri sotto quota 1,18.