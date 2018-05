Governo, nuovo incontro Salvini-Di Maio a Montecitorio -2

Roma, 17 mag. - La bozza di contratto contiene 29 punti in 40 pagine.

Confermato il "comitato di conciliazione" per dirimere eventuali controversie tra le due forze politiche, è previsto un codice etico per i membri del governo.

Tra i punti del programma ci sono l'acqua pubblica, l'ambiente, la green economy. Previsto un piano di riduzione del debito pubblico non con "ricette basate su tasse e austerità" ma "per il tramite della crescita del Pil". La flat tax, per il contratto, sarà attuata con due aliquote fisse al 15% e al 20% per persone fisiche, partita Iva e famiglie e un`aliquota fissa al 15% per le società. Confermati l'abolizioni della legge Fornero e il reddito di cittadinanza (con uno stanziamento di 17 miliardi all'anno).

Per quanto riguarda i migranti, nella bozza si sottolinea la necessità di "scardinare il business degli scafisti" e il "superamento del regolamento di Dublino".

Sul tema dell'Europa è affermata la necessità di una "ridiscussione dei Trattati dell'Ue e del quadro normativo principale", ma questo è uno dei temi lasciati all'attenzione dei leader.