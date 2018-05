Piaggio perfeziona accordo su veicoli commerciali con cinese Foton -2

Roma, 17 mag. - I modelli saranno lanciati sul mercato nei prossimi anni a partire dal 2020, attraverso una rete distributiva orientata alla massima soddisfazione del cliente. Leader europeo nel settore delle due ruote, il Gruppo Piaggio nel 2017 ha venduto nel mondo 176.800 veicoli commerciali, confermandosi un player di rilevante importanza anche nel mercato dei veicoli commerciali leggeri a tre e quattro ruote per il trasporto di persone e merci.

Foton Motor Group, prosegue la nota, è il più grande produttore di veicoli commerciali in Cina, con un fatturato di circa 51.7 mld CNY (nel 2017) e circa 40.000 dipendenti in tutto il mondo, in grado di offrire una gamma di prodotti completa e di alto valore tecnologico, in forte crescita e con diversificazione internazionale, grazie anche a joint venture con marchi di primissimo piano nel panorama automotive, come le alleanze siglate tra l`altro con Daimler AG e Cummins Inc..