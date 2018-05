Piaggio perfeziona accordo su veicoli commerciali con cinese Foton

Roma, 17 mag. - Piaggio ha annunciato la firma dell'accordo definitivo di sviluppo di veicoli commerciali leggeri con il gruppo cinese Foton Motor. Secondo quanto riporta un comunicato della società, il Presidente e AD di Piaggio, Roberto Colaninno, e il vicepresidente di Foton Motor Group e Presidente di Foton International, Chang Rui, hanno sottoscritto il contratto definitivo per lo sviluppo e la realizzazione di una nuova gamma di veicoli commerciali leggeri a quattro ruote, così come previsto dall`accordo preliminare sottoscritto a Pechino a settembre 2017. Entro i prossimi due mesi verranno definiti gli allegati tecnici.

Sono previste differenti tipologie di veicoli in più versioni, si legge, mini cabinati e mini van, per rispondere alla crescente domanda di soluzioni per la mobilità commerciale particolarmente adatti alle tratte intracity, equipaggiati con motori eco-friendly di ultima generazione e con dotazioni tecnologiche di primo livello. Tutte le tipologie di veicoli avranno una portata utile fino a 1,5 tonnellate.(Segue)