Royal wedding, sorellastra di Meghan ferita in incidente stradale

Roma, 17 mag. - La sorellastra di Meghan Markle, Samantha Grant, è in ospedale a pochi giorni dal royal wedding con caviglia rotta e ginocchio fratturato dopo un "scontro con i paparazzi" conclusosi con un incidente stradale in Florida. E' quanto riporta TMZ.

Il fidanzato di Samantha, Mark, ha raccontato al sito di gossip che la coppia era in macchina in Florida quando un fotografo "ha sterzato davanti a loro, cercando così di scattare una fotografia nitida". Mark ha sterzato a sua volta, per evitare la vettura del fotografo, ed è andato a sbattere contro un barriera di cemento.

Samantha, che soffre di sclerosi multipla, ha raccontato a TMZ di non avere rapporti con Meghan, sorella da parte di padre. Proprio il padre della futura moglie del principe Harry, Thomas Markle, 73 anni, ha subito un intervento al cuore e non potrà partecipare alle nozze in programma sabato.