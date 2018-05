Domani a Quirinale cambio guardia solenne Corazzieri

Roma, 17 mag. - Domani in occasione del 150* anniversario della costituzione dei Corazzieri e del quinto Raduno Nazionale Corazzieri, si svolgerà, con inizio alle ore 15.30 in Piazza del Quirinale, il cambio della Guardia "straordinario" in forma solenne con lo schieramento e lo sfilamento del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del IV Reggimento Carabinieri a cavallo che eseguirà i seguenti brani:

G. Massetti: Cavalleria; M. Conzatti: Diana; C. Orff:O Fortuna F. Tassinari/A. Moretti:Sunshine F. Tassinari/A. Moretti: Esibizioni Equestri V. Borgia: Fanfara Solenne G.Verdi: Marcia Trionfale AIDA F. Tassinari/A. Moretti: Inno al 4° Reggimento G.Mameli: Canto degli Italiani V.Borgia: On Horseback D.Di Martino: Verona