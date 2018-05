Fedex, lavoratori in corteo a Torino contro esuberi

Torino, 17 mag. - Traffico bloccato questa mattina a Torino in piazza Derna, dove ha preso avvio un corteo con circa 150 lavoratori Fedex e Tnt, in sciopero contro gli esuberi, 361 in tutta Italia, di cui 81 in Piemonte, e i trasferimenti annunciati dall'azienda a Peschiera Borromeo, per chi lavora in Piemonte. L'azienda infatti vuol chiudere le filiali Fedex di Settimo Torinese, Marene, Galliate, Alessandria e Vigliano Biellese.

I lavoratori, che reggono lo striscione "La mia Tnt mette le proprie risorse al primo posto... o quasi", si dirigono lungo corso Giulio Cesare verso la rotonda dell'Iveco. Alle 11,30 poi saranno in presidio davanti alla Prefettura di Torino.