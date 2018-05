Francia, deputati approvano progetto di legge su violenze sessuali -2

Parigi, 17 mag. - Il testo approvato ieri prevede di introdurre nella definizione di stupro una tutela speciale per i minori di 15 anni: le nozioni di coercizione e sorpresa, che costituiscono lo stupro, possono essere "caratterizzate dall'abuso della vulnerabilità della vittima a cui manca la capacità di giudizio necessaria per consentire tali atti". Questo articolo raddoppia così, portandola a 10 anni di reclusione, la pena per il reato di violenza sessuale con "penetrazione", nei casi in cui lo stupro, crimine punibile con la reclusione a 20 anni, non possa essere accertato in assenza di violenza, coercizione, minaccia o sorpresa.

I deputati hanno anche approvato la creazione del reato di "disprezzo sessista" per molestie nei luoghi pubblici, punibile con una multa immediata di almeno 90 euro e attività a favore della collettività. Scopo di questo nuovo reato è punire in flagranza comportamenti e frasi sessiste come gesti inappropriati, commenti sull'aspetto fisico, sguardi insistenti o osceni.