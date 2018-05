Usa, 10 bambini torturati in "prigione dell'orrore" in California -2

Roma, 17 mag. - I bambini sono stati messi al sicuro e solo durante le successive indagini sono emersi gli abusi. "Durante l'inchiesta, i bambini hanno descritto in dettaglio i casi di abusi", hanno affermato le autorità della California. In particolare, hanno spiegato che la madre, Ina Rogers, era a conoscenza di questi fatti, proseguiti per anni, ai quali lei stessa avrebbe partecipato.

Ina Rogers, che inizialmente era stata accusata di reati minori, ora si trova di fronte a nove capi d'imputazione per abusi sui minori. È stata arrestata e la sua cauzione è stata aumentata a 495.000 dollari. Anche il padre, il principale autore delle torture, è in stato d'arresto. È accusato di sette capi d'imputazione di tortura e nove di abusi.

(fonte afp)