Balcani, summit Sofia: Ue promette legami forti, ma non adesione -3

Sofia, 17 mag. - Atene nega che l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia utilizzi lo stesso nome della sua provincia settentrionale, temendo una minaccia irredentista. I primi ministri greco e macedone Alexis Tsipras e Zoran Zaev hanno in programma di incontrarsi a margine del vertice per discutere il problema. "Speriamo che possano ottenere dei progressi", ha detto una fonte europea, senza aspettarsi un risultato positivo già oggi. La risoluzione di questa disputa e di altre nella regione "può avere un impatto positivo" per placare le preoccupazioni dei paesi Ue al cospetto della prospettiva di nuove adesioni, ha insistito la fonte.

Alcuni paesi europei, inoltre, temono che l'impazienza dei Balcani serva gli interessi della Russia, o anche della Cina e della Turchia, che stanno cercando di espandere la loro presenza nella regione. Negli ultimi anni la Russia ha aumentato la presenza mediatica nella regione balcanica, ma la sua influenza non si è ancora materializzata in maniera massiccia politicamente o economicamente. Il 73% del volume totale delle relazioni commerciali dei paesi della regione è fatto con l'Unione europea, contro meno del 5% con la Russia (dati del 2006) e anche il 73% degli investimenti diretti esteri nei Balcani proviene dall'Ue.

(fonte afp)(Segue)