Balcani, summit Sofia: Ue promette legami forti, ma non adesione -2

Sofia, 17 mag. - Per il momento, i colloqui di adesione sono iniziati solo con la Serbia (nel 2014) e il Montenegro (nel 2012), che Juncker vede come nuovi membri dell'Unione "entro il 2025". Ma diversi paesi europei, che si riuniranno a 27 dopo la partenza del Regno Unito nel 2019, chiedono di non andare troppo veloci. Dobbiamo avere "rapporti con i Balcani che non si concentrino solo sulla questione di un lontano allargamento", ha detto una fonte diplomatica, dicendo che sarebbe "irragionevole" prendere in considerazione l'adesione a un'Unione "che non ha ancora trovato il suo modello operativo a 28".

Gli europei sono preoccupati per le tensioni in corso nella regione, come quelle tra la Serbia e il Kosovo. Cinque stati membri (Spagna, Grecia, Cipro, Slovacchia e Romania) non riconoscono la dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo del 2008. E il capo del governo spagnolo Mariano Rajoy sarà addirittura assente domani per segnare nettamente la sua ostilità. Anche la disputa lunga ormai 27 anni tra la Grecia e le autorità macedoni è un problema per l'Ue.

