Fca, immatricolazioni Ue aprile +2,3%, nuovo boom sulle Jeep +75%

Roma, 17 mag. - Fiat Chrysler Automobiles rivendica un aumento del 2,3 per cento sulle immatricolazioni di auto in Europa ad aprile, con una quota di mercato del 6,8 per cento. "Ancora una volta ottimi risultati per Jeep (che nel mese aumenta le vendite del 75 per cento e nel quadrimestre del 58 per cento) con Renegade e Compass protagoniste nelle loro categorie", recita una nota di commento ai dati diffusi dall'Acea.

In crescita anche Alfa Romeo che aumenta le vendite del 6,3 per cento in aprile e del 13,2 per cento nel complessivo annuo: Stelvio (che conferma la leadership nel suo segmento in Italia) e Giulia sono i modelli che guidano la crescita del marchio. Fiat 500, si legge, è la vettura più venduta del segmento A e rispetto a un anno fa ha aumentato le immatricolazioni del 6,7 per cento. Alle sue spalle la Panda, mentre 500X e 500L ancora una volta sono nelle posizioni di vertice dei loro segmenti.