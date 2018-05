Fca, +2% immatricolazioni aprile in Ue, quota mercato cala a 6,8%

Roma, 17 mag. - Immatricolazioni in moderato aumento ad aprile in Europa per il gruppo Fca Fiat Chrysler. Secondo i dati dell'Acea hanno toccato quota 89.461 unità, il 2 per cento in più rispetto alle 87.744 dello stesso mese di un anno prima. Un incremento inferiore alla media generale europea, pari al più 9,6 per cento, la quota di Fca si è attestata al 6,8 per cento ad aprile a fronte del 7,4 per cento di un anno prima.

Sul cumulato dei primi 4 mesi le immatricolazioni di Fca sono state 375.432 unità, il 2,86 per cento in meno delle 386.420 dello stesso periodo di un anno prima. Secondo l'Acea la quota si è attestata al 6,9 per cento dal 7,2 per cento.