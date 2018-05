Usa, Trump sui membri delle gang: "Non sono persone, sono animali"

New York, 16 mag. - Donald Trump torna a parlare di migranti e di espulsioni nel corso di un meeting alla Casa Bianca sulle città santuario. Facendo riferimento ad alcuni membri di gang, il presidente americano ha detto: "Li stiamo cacciando da questo paese. Non avete idea di quanto siano cattive queste persone. Non sono persone, sono animali", ha detto Trump criticando le leggi americane sull'immigrazione nel corso dell'incontro, secondo quanto scrive la Cnn.

Trump ha incontrato alcuni funzionari californiani che si oppongono al fatto che la California sia uno stato santuario, ovvero che difenda i migranti e non denunci la loro presenza al governo federale. Da mesi Trump sta cercando di smantellare le città santuario, attraverso minacce dirette da parte del dipartimento della Giustizia guidato da Jeff Sessions. Proprio l'attorney general americano ha fatto causa contro la California sostenendo che sta ostruendo l'applicazione delle politiche federali sull'immigrazione.

Trump ha poi sottolineato che gli Stati Uniti hanno la più stupida legge sull'immigrazione al mondo e che la sua amministrazione la cambierà. Non è la prima volta che Trump usa il termine animale in riferimento ai membri delle gang: nel 2017 aveva definito bestie i membri della MS-13.