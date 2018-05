Terrorismo, Fbi indaga su mille "lupi solitari" in Usa -3

New York, 17 mag. - Nonostante le indagini citate dal direttore dell'Fbi abbiano raggiunto quota 2.000, i casi in cui gli Stati Uniti hanno perseguito estremisti islamici radicali sono stati pochissimi. Stando a un'analisi della Cnn, il numero di iscrizioni al registro degli indagati o di dichiarazioni di colpevolezza annunciate nel 2018 è stato pari solo a quattro. Si tratta, stando alla Cnn, dei numeri più bassi da quando quattro anni fa Washington ha designato lo Stato Islamico come un'organizzazione terrorista straniera. Nel 2015 si era arrivati a 57, l'anno successivo a 34 e nel 2017 a 26. Non è da escludere che le incriminazioni fatte siano superiori ai dati accessibili al pubblico così come è possibile che il numero di arresti da inizio anno vada oltro l'unico annunciato. L'Fbi infatti non comunica l'arresto di un sospetto terrorista se sta ancora indagando su potenziali complici.

"Attualmente, l'Fbi vede l'Isis e gli estremisti cresciuti nel loro Paese come la minaccia terroristica principale per gli Usa", disse Wray a dicembre. Gli ultimi dati da lui forniti confermano che la situazione non è cambiata.