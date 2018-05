Terrorismo, Fbi indaga su mille "lupi solitari" in Usa -2

New York, 17 mag. - Il capo dell'Fbi ha spiegato che il lavoro è reso difficile dal fatto che "non ci sono tante cose che connettono queste persone", che in genere "scelgono target vulnerabili, usano armi facili da utilizzare" come dispositivi esplosivi, coltelli, pistole e vetture.

I numeri delle inchieste all'interno degli Usa confermano quanto detto lo scorso dicembre dallo stesso Wray durante un'altra testimonianza a Capitol Hill: "La buona notizia è che il califfato si sta sbriciolando, e questa è una cosa positiva per tutti noi. La cattiva notizia è che l'Isis sta incoraggiando alcune delle persone reclutate o potenzialmente reclutabili a stare dove si trovano e a commettere attacchi proprio sul territorio nazionale".(Segue)