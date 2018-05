Royal wedding, padre di Meghan operato: intervento riuscito

Roma, 17 mag. - L'operazione al cuore a cui è stato sottoposto il padre di Meghan Markle, e che gli impedirà di partecipare al matrimonio della figlia con il principe Harry questo fine settimana, si è conclusa positivamente. Il sito d'informazioni TMZ ha riferito di avere parlato con Thomas Markle, 73 anni, che sembrava "vivace e coerente", dopo l'intervento per l'impianto di tre stent vascolari.

Markle aveva rivelato martedì che avrebbe dovuto sottoporsi ad un'operazione al cuore e che non sarebbe stato in grado di portare la figlia all'altare durante la celebrazione. La sua presenza alle nozze era già stata messa in dubbio da una polemica legata alla pubblicazione di alcune foto in posa che lo mostravano mentre si preparava al matrimonio.

(fonte afp)