Russiagate, Trump non perseguibile: Mueller lo "ha riconosciuto" -2

Roma, 17 mag. - Se questa versione sarà confermata, in caso di prove contro Trump, Robert Mueller non potrà fare altro che inviare un rapporto al ministero della Giustizia, da cui dipende. Ma questo rapporto e le prove che eventualmente menzionerebbe potrebbero servire come base per una possibile procedura di destituzione da parte del Congresso.

Diversi ex membri della squadra della campagna del miliardario repubblicano sono già stati incriminati nell'ambito della stessa inchiesta. Tutti collaborano con la giustizia, ad eccezione di Robert Manafort, ex direttore della campagna di Trump, perseguito per cospirazione contro gli Stati Uniti, riciclaggio di denaro sporco e dichiarazioni false. Manafort sarà giudicato questa estate.

(fonte afp)