Russiagate, Trump non perseguibile: Mueller lo "ha riconosciuto"

Roma, 17 mag. - Il team del procuratore speciale Usa Robert Mueller ha comunicato alla Casa Bianca di non potere perseguire Donald Trump, indipendentemente dalle prove in possesso contro il presidente nell'indagine sulle presunte interferenze russe: lo ha riferito uno dei nuovi consiglieri legali di Trump, Rudy Giuliani.

L'ex sindaco di New York ha dichiarato alla CNN e a Fox News che il team di Robert Mueller, incaricato di determinare se c'era una collusione tra la Russia e la squadra della campagna elettorale di Donald Trump, ha accettato di rispettare in tal senso un testo emanato dal ministero della Giustizia.

L'interpretazione legale di questo documento, mai menzionato prima, è che un presidente in carica non può essere accusato. "Tutto quello che possono fare è un rapporto", ha detto Rudy Giuliani, che è entrato a far parte del team di avvocati di Trump il mese scorso. "Non possono accusarlo, in ogni caso. Lo hanno riconosciuto, dopo che abbiamo combattuto lo hanno riconosciuto", ha aggiunto.

