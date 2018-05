UniCredit: dagli investitori forte interesse per l'Italia

Milano, 16 mag. - Dalla Italian Investment Conference 2018 organizza da UniCredit in collaborazione con Kepler Cheuvreux arriva la conferma del "forte interesse" degli investitori internazionali per gli asset italiani. All'edizione di quest'anno, che si tiene oggi e domani partecipano 160 investitori (per due terzi esteri) e 53 società italiane quotate. Lo si è appreso da un comunicato.

Olivier Khayat, responsabile assieme a Gianfranco Bisagni del Corporate & Investment Banking di UniCredit a livello globale, ha commentato: "Anno dopo anno, l`Italian Investment Conference ha registrato un crescendo di partecipazione, e quest`anno non fa eccezione, con imprese che assommano quasi il 60% della capitalizzazione delle società non finanziarie quotate alla Borsa di Milano e i due terzi degli investitori provenienti da 15 paesi esteri".

Secondo Dealogic, l'emissione di strumenti di equity in Italia è risultata pari a 2,8 miliardi di euro nel periodo da gennaio ad aprile 2018, in rialzo rispetto ai 2 miliardi dello stesso periodo 2017 (escludendo l`aumento di capitale da 13 mld di UniCredit). In Europa nello stesso periodo, l'emissione di azioni è risultata in calo a 46 miliardi rispetto ai 68 miliardi dell'anno scorso.

