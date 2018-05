Usa: dal 9/11 spesi 2.800 mld Usd in lotta al terrorismo (studio)

New York, 16 mag. - Dall'11 settembre del 2001, giorno degli attacchi terroristici contro gli Stati Uniti, la prima economia al mondo ha speso 2.800 miliardi di dollari nella lotta al terrorismo. E' quanto emerge da uno studio pubblicato da Stimson Center, un think tank di Washington. Nella cifra rientrano voci di spesa legate all'Afghanistan, all'Iraq e alla Siria oltre a programmi all'estero e a sforzi dedicati alla sicurezza nazionale.

Stando alla ricerca, agli Usa manca un sistema per tenere traccia di quanto speso nelle attività contro il terrorismo e falle varie hanno permesso di spendere sempre di più in voci che non dovrebbero rientrare in fondi di emergenza.

"Lo studio ha scoperto una serie di debolezze nelle definizioni e nel tenere traccia di voci che limitano l'accuratezza e che contribuiscono alla mancanza di trasparenza sui dati", recita il documento. "Queste debolezze rendono difficile determinare se le attività contro il terrorismo sono state efficaci".