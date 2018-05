Organizzazione bando test nucleari pronta a recarsi in Nordcorea

Ginevra, 16 mag. - Il capo dell'organismo Onu di sorveglianza del bando dei test nucleari ha annunciato di essere pronto ad inviare una equipe in Corea del Nord per verificare lo smantellamento del sito di test atomici promesso da Pyongyang. Lassina Zerbo, segretario esecutivo dell'Organizzazione del Trattato per il bando totale dei test nucleari (Ctbto), ha dichiarato che il personale della sua istituzione, la cui sede è a Vienna, ha "l'esperienza, una tecnologia di verifica unica e la credibilità internazionale necessarie per confermare e sorvegliare la chiusura di Punggye-ri", il sito nordcoreano di test atomici.

La Corea del Nord ha annunciato la settimana scorsa che smantellerà il sito nel corso di una cerimonia prevista fra il 23 e il 25 maggio. Il Ctbto potrebbe intervenire prima del summit previsto per il 12 giugno a Singapore fra il leader nordcoreano Kim Jong Un e il presidente americano Donald Trump. Ieri, l'ambasciatore nordcoreano alla conferenza sul disarmo dell'Onu a Ginevra ha affermato che il suo Paese vuole "partecipare agli sforzi" per bandire totalmente i test nucleari. La Corea del Nord non è al momento firmataria del trattato per il bando completo dei test nucleari (Ctbt) che il Ctbto deve supervisionare. (fonte Afp)