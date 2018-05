Roma, 16 mag. - "Da Martina in queste ore è venuta una proposta nuova, tesa a ricercare una strada che possa unire il Pd verso il congresso e dare certezza al partito in un momento di grande difficoltà per il Paese. Il fatto che questa novità sia stata colta positivamente dal senatore Marcucci mi sembra importante in vista dell`Assemblea di sabato prossimo". Lo afferma Marina Sereni, esponente del Pd.