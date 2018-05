Roma, 16 mag. - "Sui dazi pensiamo che l'Europa debba essere esentata dalle decisioni americane e come Italia siamo favorevoli al libero commercio. Pensiamo che l'accordo con l'Iran abbia funzionato, ma cerchiamo dei compromessi con gli Usa perchè non è che rinneghiamo l'alleanza di cui facciamo parte ma non vogliamo neanche calpestare i nostri interessi". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni al Tg1, a proposito dei rapporti con gli Usa.