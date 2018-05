Siria, Mistura: Idlib potrebbe essere "6 volte peggio" di Ghouta

New York, 16 mag. - "Se lo scenario della Ghouta si ripetesse a Idlib, potrebbe essere sei volte peggiore" in termini di distruzioni e vittime: lo ha detto oggi al Consiglio di sicurezza l'inviato speciale dell'Onu per la Siria, Staffan de Mistura.

Lo scenario è divenuto classico in Siria, ha rilevato: bombardamenti, negoziati, evacuazioni. Ma a Idlib, si tratta di "2,3 milioni di persone di cui la metà sono già degli sfollati che non hanno dove andare", ha precisato in una riunione mensile del Consiglio di sicurezza dedicata agli aspetti politici del conflitto in Siria.

Il responsabile dell'Onu si è detto "incoraggiato" dalle "discussioni costruttive" di ieri a Astana, capitale del Kazakistan, su delle misure di prevenzione per "evitare lo scenario peggiore a Idlib".