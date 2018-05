Meloni a Salvini: ripensaci, chiediamo incarico a centrodestra

Roma, 16 mag. - "Faccio un appello a Matteo Salvini: sei sicuro che non sia il caso di tornare a chiedere con forza e convinzione l'incarico al centrodestra piuttosto che lanciarsi in una avventura con il M5s?" Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, in un video su Facebook.

Dopo le elezioni, ha aggiunto, "l'unica scelta che il presidente della Repubblica non ha mai fatto è quella di dare l'incarico a chi aveva vinto le elezioni, cioè al centrodestra. La prima cosa da fare doveva essere questa".

"Mi dispiace che ci sia stata una certa timidezza del centrodestra nel chiedere l'incarico, ma non è mai troppo tardi, siamo ancora in tempo per tornare a chiedere compatti l'incarico al centrodestra, che è l'unica soluzione che rispetta la volontà popolare", ha concluso.