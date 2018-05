Editoria, presentazione a Bruxelles di PIUE e Più Europei

Roma, 16 mag. - Il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha ricevuto a Bruxelles i soci fondatori dell'Associazione Pubblicisti Italiani Uniti per l'Europa (PIUE), e la redazione della sua costola editoriale, il quindicinale pro europeo e paneuropeo Più Europei.

Presenti all'incontro, che ha avuto luogo presso la sede del Parlamento Europeo, anche il Presidente di PIUE e Direttore Editoriale di Più Europei, Carlo Felice Corsetti, il Vicepresidente per l'Europa dell'associazione e Condirettore della rivista, Alessandro Butticé, il Vice Presidente di PIUE e Vice Direttore di Più Europei, Rodolfo Martinelli Carraresi, il Direttore Responsabile di Più Europei e Tesoriere di PIUE, Giancarlo Flavi, il Consigliere dell'associazione e redattore, Lorenzo Pisoni e l'esperto sindacale dell'Associazione, Giovanni Venditti. All'incontro ha partecipato anche - a testimonianza della proiezione internazionale dI PIUE e della rivista - la giornalista Bulgara Reneta Nikolova, presidente dell'associzione dei giornalisti contro la corruzione.

L'associazione PIUE - Pubblicisti italiani uniti per l'Europa - nata dall'idea di alcuni pubblicisti a vario titolo impegnati nella vita delle Istituzioni europee a Bruxelles - ha tra i suoi scopi il sostegno alla categoria dei giornalisti e dei comunicatori, con particolare attenzione a diritti, garanzie, tutele professionali, opportunità e rispetto.

Il quindicinale Più Europei - si legge in una nota -, si pone come obiettivo quello di contribuire a ridurre la distanza che separa il mondo dell'informazione, compresi giornalisti e comunicatori istituzionali, dall'Europa, vista ancora, dai fondatori, come unico baluardo di pace, libertà, sicurezza e, nonostante la crisi che ha attanagliato in questi anni il continente, anche di prosperità.

Il Presidente Tajani, nel porgere il suo augurio di buon lavoro all'Associazione ed alla redazione del nuovo giornale, ha auspicato un impegno anche nel contenimento e nel contrasto delle fake news, che pongono un limite al diritto dei cittadini di essere correttamente informati. E questo vale anche per le tematiche di carattere europeo.

Le stesse inizative associative e editoriali sono state ufficialmente presentate al pubblico residente in Belgio, presso la locale Rappresentanza della Commissione Europea. Grande l'interesse suscitato dal dibattito che é seguito all'esposizione degli scopi e finalità delle iniziative.