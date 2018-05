Coldiretti: in Italia solo 31 mq di verde urbano a testa

Roma, 16 mag. - Con appena 31 metri quadrati di verde urbano a testa le città italiane non riescono a rompere l`assedio dello smog, con valori sotto la media per le metropoli come i 22 metri quadrati di Torino, i 17,9 di Milano e i 13,6 di Napoli. E` quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat in relazione al fatto che, insieme ad altri Paesi, l`Italia è stata deferita alla Corte di Giustizia Ue per aver violato le norme europee antismog, in particolare per l`Italia la contestazione riguarda il superamento dei limiti di PM10, le cosiddette polveri sottili.

Una battaglia - spiega Coldiretti - che si può vincere potenziando il verde urbano visto che una pianta adulta è capace di catturare dall`aria dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili e un ettaro di piante elimina circa 20 chili di polveri e smog in un anno. In questo contesto è positivo per il 2018 l`introduzione con l`ultima manovra del "bonus verde" con detrazioni del 36% per la cura del verde privato quali terrazzi e giardini, anche condominiali. Si tratta di una misura importante per favorire la diffusione di parchi e giardini in città capaci di catturare le polveri e di ridurre il livello di smog sempre più pericoloso per la salute considerato che sul continente europeo - conclude la Coldiretti - ogni anno sono 500mila i morti causati dell`inquinamento secondo una stima dell`Oms.