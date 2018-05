Comm.Intelligence Senato Usa: Mosca ha cercato di favorire Trump

New York , 16 mag. - La Russia ha cercato di favorire l'elezione di Donald Trump. È la conclusione della commissione Intelligence del Senato statunitense, guidata dai repubblicani, che ha indagato sulle interferenze russe nelle scorse elezioni presidenziali. Per la commissione Intelligence della Camera, invece, la Russia ha interferito nelle presidenziali (come sostengono anche i servizi di intelligence) ma non ci sono prove che Mosca, con le sue azioni, abbia cercato di favorire Trump a svantaggio della sua rivale, la candidata democratica Hillary Clinton.