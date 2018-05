Martina: macché governo cambiamento, propaganda irresponsabile

Roma, 16 mag. - Dall'asse Lega-M5s non verrà alcun "governo del cambiamento", solo un "mix di autoritarismo, antieuropeismo, iniquità, propaganda, irresponsabilità". Lo scrive su twitter il segretario reggente Pd Maurizio Martina. "La fase politica che stiamo vivendo è molto delicata. Non è chiaro ancora quello che accadrà nei prossimi giorni: se il tentativo preoccupante di 5 Stelle e Lega andrà avanti o se fallirà sotto le pesanti contraddizioni che stanno emergendo. In ogni caso dobbiamo prepararci per ogni evenienza".

"E quel che è certo è che i contenuti sin qui resi noti da queste forze sono pericolosi per l'Italia. Altro che governo del cambiamento, siamo a un mix di autoritarismo, antieuropeismo, iniquità, propaganda e irresponsabilità. Come quella che li ha portati a scrivere nero su bianco di rendere possibile l'uscita dall'euro. O come la proposta sulla Flat Tax che favorisce i ricchi e beffa il ceto medio e le famiglie. O la torsione delle regole costituzionali contenuta nell'idea del comitato di conciliazione che stravolge funzioni e poteri degli organi di governo eletti".