New York, 16 mag. - "Dobbiamo vedere se il meeting con la Corea del Nord è ancora valido". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a margine del suo incontro alla Casa Bianca con il presidente dell'Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. Ieri Kim Jong Un aveva minacciato gli Stati Uniti di annullare il colloquio fissato a Singapore per il 12 giugno, dopo che gli Usa e la Corea del Sud non sospenderanno le esercitazioni militari congiunte.