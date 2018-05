Grillo apre scatoletta di tonno: "Ci avete rotto il c...!"

Roma, 16 mag. - "Ci avete rotto il c...!". Nei giorni caldi delle trattative M5S-Lega per la formazione del governo, Beppe Grillo chiude così un video pubblicato sul suo blog, in cui il fondatore del movimento appare in cucina per spiegare una "ricetta a #5Stelle! Veloce da realizzare!", ha scritto in un tweet rimandando al breve filmato.

Grillo propone la sua "prima ricetta": "Apro una scatoletta di tonno e lo metto su un piatto, recupero l'olio. Prendete una schiacciatina toscana, la rompete in tanti dadini, tutti uguali. Mettete tutto in un piatto piano, con una foglia d'insalata per guarnire. E' una cosa veloce, che potete fare quando volete: tonno con schiacciatina, c'avete rotto il c...!".