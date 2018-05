La bozza M5s-Lega affonda la Borsa e lo spread vola a 150

Roma, 16 mag. - Anche se superata la bozza targata M5s e Lega per il contratto di governo affonda Piazza Affari e fa volare lo spread. L'ipotesi circa la richiesta alla Bce di cancellare 250 miliardi di euro in titoli di Stato detenuti dall'Eurotower fa impennare la percezione del rischio Italia. Lam reazione degli investitori è stato un generale sell-off degli asset italiani. Piazza Affari in profondo rosso con l'indice Ftse Mib che lascia sul terreno oltre il 2,30% mentre le principali borse del Vecchio continente chiudono in terreno positivo. I titoli più colpiti le banche con ribassi superiori al 5% per Banco Bpm, UniCredit -4,70%.

Giornata nera anche per i titoli di Stato. Il rendimento del Btp decennale è schizzato al 2,12%, un livello che non toccava dal 5 marzo, il giorno seguente al voto per il Parlamento. Si allarga lo spread che sfonda la soglia dei 150 punti rispetto al Bund tedesco. Ma si allarga anche lo spread con la Spagna che si attesta a 72 punti, sui massimi dalla crisi del debito sovrano del 2011. E il differenziale tra Italia e Spagna è quasi identico a quello che c'è tra Berlino e Madrid.

Le tensioni sui mercati finanziari si sono riflesse anche sull'offerta per la nuova versione del Btp Italia. Nell'ultimo giorno di offerta riservato alla clientela retail la domanda è stata di appena 333 milioni, dopo l'esordio positivo con 2,3 miliardi lunedì e 1,4 miliardi ieri. Domani test importante con la seconda fase rivolta agli investitori istituzionali.

A breve il test più consistente saranno le aste di fine mese di Btp indicizzati, Ctz e Bot.