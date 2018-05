Roma, 16 mag. - Il contratto Lega-M5s rischia di far "schiantare" il Paese "alla prima curva". Lo scrive su twitter la presidente dei deputati Fi Mariastella Gelmini. "Dall'Istat arriva la foto di un Paese che fa fatica: 5 mln di italiani in povertà, aumenta la disoccupazione al Sud, nascite ancora in calo. Il nuovo governo si troverà davanti queste emergenze, ma con la bozza di contratto Lega-M5s rischiamo di schiantarci alla prima curva".