Golf, Fideuram banca ufficiale 75esimo Open d'Italia

Milano, 16 mag. - Per il secondo anno consecutivo, Fideuram (Intesa Sanpaolo) sarà partner dell`Open D`Italia di Golf, giunto alla sua 75esima edizione, che si terrà dal 31 maggio al 3 giugno presso il Gardagolf Country Club di Soiano del Lago (Bs). Quest`anno, oltre ad essere banca ufficiale dell`Open d`Italia 2018, nei 4 giorni del torneo Fideuram accoglierà i suoi ospiti in un`area hospitality sul green della buca 18 e parteciperà alla gara Pro-Am, che si svolgerà il mercoledì precedente l`inizio dell`Open, con due squadre. Lo rende noto un comunicato.

Il torneo Open d`Italia di Golf, inserito tra le otto prestigiose gare delle Rolex Series, eventi di assoluto livello mondiale nel calendario dell`European Tour, metterà in palio per il secondo anno consecutivo sette milioni di dollari, montepremi che manterrà fino al 2027. Fideuram in veste di banca ufficiale del Torneo presenzierà alle premiazioni che si svolgeranno nella giornata di domenica 3 giugno.

"Internazionalità, ricerca dell`eccellenza e determinazione nell`affrontare nuove sfide - sottolinea il comunicato - sono i valori che legano Fideuram alla massima competizione golfistica nazionale. Paolo Molesini, amministratore delegato e direttore generale di Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking, ha dichiarato: "Per Fideuram è naturale essere partner dell'evento golfistico più importante che si svolge in Italia. Il Golf unisce talenti sportivi ad un contesto che favorisce incontri e confronti di grande spessore. Per Fideuram è molto importante sostenere eventi esclusivi e prestigiosi nel mondo dello sport e la nostra presenza all`Open d`Italia di Golf lo conferma. Più in generale, in un`occasione di straordinaria visibilità come questa, riteniamo che l`Italia e le sue eccellenze territoriali siano in grado di promuovere i propri brand anche a livello internazionale".