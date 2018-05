Roma, 16 mag. - "Forza Italia vota un chiaro no che è un giudizio negativo sia sulle politiche economiche del governo uscente a guida Pd che ha presentato il def, ma che è anche un no preventivo alla confusione che vediamo emergere da bozze, contratti, annunci, smentite e che per l`economia fanno immaginare un futuro fosco e complicato. Il nostro è un no preventivo. Altro che benevolenza". Lo afferma il senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia.